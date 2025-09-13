Honra Salomón Jara valentía y coraje de los Niños Héroes de Chapultepec en defensa de la patria (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de septiembre. El Gobernador Salomón Jara Cruz conmemoró el 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, quienes al enfrentar al ejército invasor norteamericano, ofrendaron su vida para preservar la independencia y soberanía del territorio mexicano.

En este acto cívico, el Mandatario estatal participó junto a junto a representantes del poder Judicial, en la colocación de la Ofrenda floral y Guardia de honor a estos próceres de la patria que el 13 de septiembre de 1847 patentizaron su valentía y coraje ante la amenaza a la integridad nacional.

En este acto cívico realizado en el Monumento a los Niños Héroes, ubicado en la calzada Francisco I. Madero, el Gobernador de Oaxaca pasó lista de honor a los integrantes del Heroico Colegio Militar: al teniente Juan de la Barrera y los cadetes Juan Escutia, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y Vicente Suárez, Agustín Melgar; así como de la Heroica Escuela Naval Militar: teniente José Azueta, y cadete Virgilio Uribe.

Asimismo, el subteniente de Artillería perteneciente al Sexto Regimiento de Artillería, Alexis Eduardo Mireles Calderón destacó la convicción de los Niños Héroes plasmada en la historia de la nación, cuyo ejemplo debe perdurar en las generaciones futuras.

“Su gesta dignifica y es ejemplo para la juventud que tiene la enorme responsabilidad de continuar enalteciendo con sus acciones la imagen de un país que históricamente ha sabido mostrar que la unidad nacional es el único medio de preservar la independencia y soberanía del territorio”, dijo.

Durante este acto cívico, una sección del Sexto Batallón de Infantería realizó una salva de fusilería para honrar la memoria de los Niños Héroes.

