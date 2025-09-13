Se esperan lluvias y tormentas por la tarde en Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, este sábado se esperan lluvias ligeras a moderadas y tormentas aisladas por la tarde, con breves periodos de sol en horas centrales del día.

De esta manera, se favorecerá un ambiente caluroso por la mañana, así como de niebla densa y temperaturas frescas en zonas serranas.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), todo lo anterior es ocasionado por la vaguada monzónica, que continuará muy activa a lo largo del Pacífico sur.

En tanto, la onda tropical número 32 se internará sobre la península de Yucatán durante la mañana y el eje delantero se internará en Chiapas y oriente de Oaxaca por la tarde, que aumentará la inestabilidad.

Las temperaturas para este sábado son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 33 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 32 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 28 grados.

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 27 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

