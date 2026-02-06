Rachas de viento provocan volcadura número 10 del año en el tramo La Venta–La Ventosa (19:00 h)

Edwin Meneses

La Ventosa, Oax. 5 de febrero. La fuerza del viento volvió a hacerse presente en el Istmo de Tehuantepec. Esta tarde se registró la volcadura número 10 en lo que va del año, luego de que un tráiler de la empresa Lala terminara volcado sobre la carretera federal, en el tramo La Venta–La Ventosa, una de las zonas más afectadas por los intensos vientos.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente fue provocado por fuertes rachas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control de la pesada unidad.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Marina y personal de Protección Civil, quienes atendieron la emergencia y realizaron labores para evitar mayores riesgos a los automovilistas.

Ante estas condiciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos emitió una alerta preventiva, recomendando a conductores y transportistas extremar precauciones al circular por esta zona, donde se mantienen vientos sostenidos de 90 a 100 km/h, con rachas que pueden alcanzar hasta los 110 km/h.

Asimismo, la dependencia exhortó a las cooperativas pesqueras y al sector marítimo a evaluar las condiciones meteorológicas antes de salir a realizar sus actividades, a fin de prevenir accidentes. Las autoridades reiteraron que los efectos del evento de “Norte” continuarán, por lo que se pide a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir