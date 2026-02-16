Planta de mosca estéril en Chiapas impedirá contaminación biológica (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de febrero. Se informó que la nueva planta de mosca estéril que se construye en Chiapas contra la epidemia de gusano barrenador en México tendrá infraestructura de monitoreo ambiental en tiempo real y protocolos estrictos de desinfección para impedir riesgos de contaminación biológica.

Además contará con un sistema de manejo seco que reducirá hasta 90 por ciento el consumo de agua respecto al modelo utilizado en Panamá.

Agricultura explicó que se moderniza el irradiador con tecnología computarizada y protocolos de seguridad, ya que emplea fuentes controladas de cobalto-60 para esterilizar las pupas del insecto, por lo que su operación está regulada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, lo que garantiza la seguridad del personal, la población y el entorno.

“Científicos no sólo mexicanos, sino chiapanecos, están produciendo nuestras propias colonias, nuestros pies de crías, a partir de los cuales se va a poder masificar la producción de mosca estéril. Los primeros despachos de mosca estéril van a salir a fines de junio”, reveló el titular de la Sader Julio Berdegué Sacristán.

Foto: Senasica / Edición 24 Horas

Durante un recorrido verificó que la adecuación de la planta registra un progreso de 55% y avanza de acuerdo con lo proyectado, para producir 100 millones de moscas a la semana.

Tanto el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, como el secretario del Campo de la entidad, Marco Antonio Barba, participaron en el recorrido.

La biofábrica de moscas estériles, que generará 240 empleos directos, se pondrá en marcha en el primer semestre de 2026.

Está fábrica se edifica con impulso entre México y Estados Unidos con una inversión de 51 millones de dólares.

24 Horas/Foto: Sader |

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir