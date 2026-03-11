Caos en el AICM: taxistas bloquean Terminales 1 y 2 para exigir regulación de Uber y otras apps (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. Las agrupaciones de taxistas del aeropuerto montaron un bloqueo vial en las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), esto para exigir a las autoridades la regulación de los taxis por aplicación, las cuales calificaron como ilegales por no contar con los permisos necesarios.

Fue alrededor de las 10:30 horas de este miércoles, cuando decenas de taxis llegaron al AICM para bloquear las vialidades, a la par un contingente llegó a pie gritando: “Fuera aplicaciones”.

En entrevista con medios de comunicación, Ignacio Rodríguez, secretario de enlace político del Movimiento Nacional de Transportistas, aseguró que la Marina no es competente para administrar el aeropuerto, toda vez que no logra tener un orden.

“La Marina carece de facultades legales para inspeccionar transporte terrestre, y una de nuestras percepción básicas es que la Guardia Nacional haga operativos al transporte terrestre y así resolver este problema de la intrusión de taxis por aplicación”, comentó.

¿Cuántos taxistas están bloqueando el AICM?

De acuerdo con líderes de once agrupaciones de taxis, este bloqueo permanecerá durante días, de ser necesario, ya que si no se logra un diálogo con las autoridades del AICM la protesta se extenderá a otros aeropuertos del país, tal como el de Guadalajara o Monterrey.

Asimismo, según los dirigentes serían cerca de mil 500 conductores los que estarían bloqueando los accesos viales a la T 1 y 2 del AICM.

Más tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y uniformador del grupo antimotines arribaron al AICM para tratar de disolver el bloqueo.

En tanto, hasta el momento los líderes de los taxistas mantienen un diálogo con las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y posteriormente a la reunión compartirán información sobre los acuerdos.

