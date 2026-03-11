Se cae la reforma electoral de Sheinbaum en San Lázaro: Morena se queda sin votos (16:50 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. La reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue desechada en el pleno de la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada requerida para aprobar cambios a la Constitución.

Durante la votación realizada en San Lázaro, el dictamen obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, resultado insuficiente para alcanzar las dos terceras partes de los legisladores presentes necesarias para avalar reformas constitucionales.

De acuerdo con el procedimiento legislativo, para aprobar modificaciones a la Constitución se requerían al menos 334 votos, cifra que no fue alcanzada por el bloque oficialista.

PT y PVEM se suman al rechazo de la iniciativa

El revés para Morena se produjo luego de que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaran en contra de la propuesta, sumándose a las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

La decisión impidió que el oficialismo reuniera los votos necesarios para avanzar con la reforma, que había sido presentada como uno de los cambios estructurales al sistema político-electoral.

Cambios propuestos al sistema electoral

La iniciativa planteaba reformar 11 artículos de la Constitución con el objetivo de modificar distintos aspectos del sistema político-electoral mexicano.

Entre los principales puntos del proyecto se encontraba reducir en 25% el financiamiento público destinado a los partidos políticos, así como modificar el mecanismo para elegir a los legisladores de representación proporcional.

La propuesta planteaba que los diputados plurinominales fueran designados mediante un esquema que permitiera mayor respaldo ciudadano a través del voto directo.

Iniciativa queda desechada

Durante el proceso legislativo, Morena no logró reunir el respaldo necesario de otras fuerzas políticas para aprobar la reforma.

Con el resultado de la votación en el pleno, la iniciativa quedó desechada en la Cámara de Diputados, al no alcanzar la mayoría calificada requerida para continuar con su trámite legislativo.

