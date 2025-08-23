El 30 de agosto el primer curso introductorio de deportes de rodeo en la Ex-Hacienda La Soledad (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 23 de agosto. En las instalaciones de la Escuela de Charrería Ex-Hacienda La Soledad, el próximo sábado 30 de agosto se llevará a cabo el primer curso introductorio de deportes de rodeo, el cual será impartido por el delegado estatal de la NBHA, Daniel Velasco, la instrucción se realizará en dos módulos con un intervalo de descanso.

La actividad es coordinada por el Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca y la Escuela de Charrería Ex-Hacienda La Soledad. Por tal motivo la evaluación e inscripciones serán gratuitas para atletas que estén en la edad de participación en la Olimpiada Nacional CONADE 2026. Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 222 588 10 34.

La inscripción sin costo por edades es la siguiente: modalidad rodeo, juvenil menor (nacidos entre el 1 de septiembre de 2009 y el 31 de agosto de 2013. Mientras que la juvenil mayor, es para nacidos entre el 1 de septiembre de 2005 y el 31 de agosto de 2009.

En el primer curso introductorio de deportes de rodeo, se abordarán los siguientes temas: carrera de barriles, carrera entre polo y amarre de chiva. La instrucción consta de 2 módulos de 2 horas, de 7:30 a 12:00 horas, con un intervalo de descanso. El nivel de monta será intermedio – avanzado, con caballo obligatorio. Los organizadores recalcaron que el cupo será limitado.

El rodeo es un deporte ecuestre tradicional de la unión americana, con influencia de la historia de los vaqueros del norte de México y de los charros. Consiste en montar a pelo, potros o reses vacunas y realizar diversos ejercicios. En los rodeos profesionales, se muestran los siguientes eventos: lazo de en equipo, de amarre, monta de caballos salvajes con silla de montar, lazo de escapada, carrera de barriles, entre otros.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir