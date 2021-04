Captan en #VIDEO asalto y golpiza a abuelito en Cuautitlán (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de abril. Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigan la agresión y robo del que fue víctima un adulto mayor en calles de la colonia Valle de Las Flores, en Cuautitlán Izcalli.

El caso se dio a conocer a través de un video de seguridad. En el material se observa que un hombre se acerca a un adulto mayor que estaba sentado junto a un árbol y le roba el celular.

Asimismo, se observa que el anciano se incorpora y le exige al criminal que se le devuelva su equipo. En respuesta, el agresor lo avienta y, cuando la víctima está tirada en el piso, le quita una bolsa y le esculca el pantalón, para luego irse junto con una joven.

Luego de lo ocurrido, policías municipales detuvieron a la mujer que aparece en el video, presuntamente llamada Arantza “N”, de 15 años de edad, junto con otro joven, quienes llevaban al parecer marihuana.

No obstante, como la joven no participó en la agresión, no fue detenida por el robo al adulto mayor. Tampoco se identificó al detenido como al agresor, señalaron fuentes mexiquenses.

Sin embargo, personal de la Fiscalía mexiquense investiga este robo y agresión a fin de capturar al responsable.

Información de:www.pacozea.com

