Pese a sarampión, México no solicitará certificado de vacunación a extranjeros que asistan al Mundial 2026 (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. La Secretaría de Turismo de México anunció que a pesar del actual brote de sarampión que aqueja al país.

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, destacó conferencia de prensa que se estableció una colaboración estrecha entre las autoridades para abordar la situación sin afectar la afluencia turística.

La funcionaria aseguró que no existe una alerta sanitaria para viajar a México, y que los requisitos de entrada al país siguen siendo los mismos que se publican en la página oficial.

Sarampión en México

México enfrenta un significativo aumento en los casos de sarampión, con 9 mil 074 casos confirmados entre 2025 y febrero de 2026, y 28 fallecimientos relacionados con la enfermedad.

Las entidades más afectadas por el brote son Chihuahua, con 4,508 casos, seguido de Jalisco con 2,429, Chiapas con 546 y Ciudad de México, con 233.

Para hacer frente a la situación, las autoridades pusieron en marcha una estrategia de prevención que incluye la campaña de vacunación en zonas estratégicas y puntos de acceso al país, como aeropuertos y terminales de autobuses.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoció a México como país libre de sarampión endémico, y el Gobierno busca mantener este estatus deteniendo la transmisión antes del inicio del torneo.

Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como la Secretaría de Turismo, enfatizaron que la salud y la seguridad de los turistas son una prioridad, y que se están implementando todas las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro para los visitantes.

