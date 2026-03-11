Más herramientas para cuidar la ciudad: Ray Chagoya fortalece a Parques y Jardines (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. Con el objetivo de fortalecer el mantenimiento y cuidado de los espacios públicos de la capital, el presidente municipal Ray Chagoya encabezó la entrega de herramientas y equipamiento al personal del área de Parques y Jardines de los Sindicatos 3 de Marzo y Autónomo.

Durante el acto, el edil reconoció la labor que realizan diariamente las trabajadoras y trabajadores encargados del mantenimiento de parques, camellones y jardines de la ciudad, destacando que su esfuerzo permite que las familias cuenten con espacios limpios, seguros y dignos para la convivencia.

“Su trabajo es fundamental. Gracias a ustedes los espacios donde conviven las familias, hacen deporte y pasan tiempo juntos se mantienen en buen estado”, expresó el presidente municipal.

Como parte de esta entrega se distribuyeron herramientas manuales para labores de limpieza y mantenimiento de áreas verdes, entre ellas machetes, limas, barretones y carretillas, así como equipo para poda, motosierras, desbrozadoras, aceite para maquinaria, equipo de protección e insumos diversos que facilitan el trabajo de las cuadrillas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fortalecer las condiciones de trabajo del personal operativo, reconociendo su esfuerzo diario para mantener en buen estado los espacios públicos de Oaxaca de Juárez.

El presidente municipal destacó que seguirán impulsando acciones que permitan consolidar una ciudad limpia, ordenada y con espacios públicos bien cuidados, en beneficio de las vecinas y vecinos de la capital.

“Vamos a seguir fortaleciendo a quienes hacen posible que Oaxaca de Juárez sea una ciudad limpia y con espacios públicos bien cuidados. Trabajo que se ve, cambios que se sienten”, concluyó.

