El 9 de marzo inicia el proyecto para integrar el “Colegio de árbitros de futbol FCFD” (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. La Facultad de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en conjunto con la coordinación de deportes, invita a todos los alumnos de primer a sexto semestre que estén cursando la licenciatura, al proyecto para la integración del “Colegio de árbitros de futbol FCFD”, el cual se llevará a cabo de mes de marzo a junio.

En cuanto al detalle de las sesiones, el día lunes el tema será práctico, de 9:00 a 11:30 de la mañana, el miércoles integra la sesión teórica práctica, en un horario de 9:30 a 11:30 horas, mientras que el viernes será práctico, con una sesión de 9:00 a 11:30 horas. Los niveles se adaptan a tu experiencia, en el caso de principiantes con 3 días a la semana y a los intermedios con 2 días a la semana.

Para mayores informes pueden visitar la página de Facebook de la Facultad de Cultura Física y Deporte, los días de capacitación serán los lunes, miércoles y viernes. En cuanto a las inscripciones se pueden dirigir directamente a la coordinación de deportes y actividad física. La capacitación será constante y se efectuará del mes de marzo a junio.

En más de las actividades de la Facultad, recientemente se llevó a cabo el curso de arbitraje en voleibol amateur, el cual fue impartido por el Licenciado en Entrenamiento Deportivo Gabriel García Martínez, en el que los estudiantes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos. Durante la capacitación se reforzaron temas como el reglamento, las posiciones arbitrales y la correcta colocación de la red, fortaleciendo sus aprendizajes en el ámbito del arbitraje deportivo.

Por otra parte, ya iniciaron las actividades del club de ciclismo LED UABJO, en la primera sesión se efectuó la reunión general, en la cual se explicó la dinámica de trabajo durante el semestre y se realizó la entrega de las bicicletas. Además se brindó una introducción sobre su uso, ajuste de aire en las llantas, medidas de acuerdo con la talla de cada participante y el manejo en los cambios.

