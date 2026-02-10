Video: Esta fue la rutina de Donovan Carrillo en Milano-Cortina ¿con qué canción patinó? (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 defebrero. El patinador Donovan Carrillo volvió a colocarse bajo los reflectores del deporte internacional tras su presentación en la prueba corta de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, una actuación que ya circula en video y que permite analizar a detalle cada uno de los elementos que conformaron su rutina.

El patinador mexicano saltó al hielo con una coreografía construida sobre la música “Hip Hip Chim Chim”, una elección que marcó el tono emocional de su presentación y que fue clave para el desarrollo artístico del programa.

Desde los primeros segundos, Carrillo apostó por una ejecución limpia, buscando equilibrio entre dificultad técnica y expresión, dos factores determinantes en la evaluación de los jueces.

Durante la rutina, Donovan ejecutó una rutina complicada, arriesgada que incluso le costó casi una caída que logró evitar, mostrando control y concentración en un escenario de máxima presión. El programa corto, al ser una prueba decisiva, no permite margen de error, y cada movimiento tiene impacto directo en la puntuación final.

Más allá del resultado, el video de la actuación refleja la madurez deportiva que Carrillo desarrolló desde su debut olímpico en Beijing 2022. Su desplazamiento sobre el hielo, la conexión con la música y la forma en que cerró la rutina evidencian un patinador más seguro, consciente del momento que vive y del peso de representar a México en una disciplina poco habitual para el país.

Milan Cortina Olympics Figure Skating Donovan Carrillo durante su primera participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 (Ashley Landis/AP)

La rutina fue recibida con atención tanto por especialistas como por aficionados, quienes destacaron la construcción coreográfica y el compromiso artístico del mexicano. En un deporte dominado históricamente por potencias europeas y asiáticas, la presencia de Carrillo continúa rompiendo barreras y generando conversación en redes sociales.

El video de esta presentación se ha convertido en una referencia obligada para entender el camino de Donovan Carrillo en Milano-Cortina, previo a su participación en la prueba libre, donde buscará cerrar su actuación olímpica con una nueva demostración de nivel y carácter competitivo.

