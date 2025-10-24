Buscan visibilizar violencia contra mujeres con caminata en Tlaxiaco (13:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 24 de octubre. La directora de la Instancia Municipal de las Mujeres en Tlaxiaco, Areli López Quiroz, anunció que el 26 de octubre se realizará otra caminata por la prevención de la violencia, pero ahora en el barrio San Diego, de la ciudad de Tlaxiaco.

“Esta es una serie de varias caminatas que hemos traído, empezamos en mayo, y ahora nos toca en el mes de octubre que le toca al barrio de San Diego. La consigan de esta caminata es juntas caminando por la prevención de la violencia, buscamos promover eso, cultura y respeto entre todas y todos”, indicó.

Refirió que se iniciará a las 7 de la mañana, pero están citados media hora antes, siendo el punto de salida y llegada en Los Conos.

Apuntó que la actividad deportiva está dirigida a mujeres, pero también pueden participar hombres o demás integrantes de la familia, ya sea caminando, corriendo o trotando.

“Como es una actividad para activarnos son cuatro kilómetros, le calculamos alrededor de una hora, normalmente personas que hacen ejercicio, recorren en 20 o 30 minutos, y ya se integran a la actividad. Ya quienes vamos caminando, nos tardamos alrededor de una hora. Esta ruta la hemos denominado, De Los Mirasoles, hay una parte donde vamos a pasar, tanto se fue trazando, que hay bastantes flores, ahorita que son muy típicas del mes de octubre, esas florecitas rosas”, detalló.

Recalcó que domingo 26 de octubre será la sexta caminata que realizarán, iniciativa para visibilizar la prevención de la violencia, al contar Tlaxiaco con una con Alerta de Violencia de Género.

Dijo que las mujeres que deseen participar en la caminata pueden inscribirse en las instancias municipales que participan en la actividad deportiva de la ciudad de Tlaxiaco, como Instancia Municipal de las Mujeres, IMJUVE, Regiduría de Hacienda, direcciones de Salud y Deportes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir