Brugada da la espalda a su policía: Víctor Sánchez Baños (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de octubre.

Brugada da la espalda a su policía

· 2/10, impune destrucción

· Protegen a bloque negro

· Izquierda, creador de miedo

· Mi historia que se repite

· GMéxico, miedo y desplome

· Banamex, duplica su deuda

· Boca del Río, ganó el PAN

· Arrebata alcaldía a Morena

· Cotemar, ejemplo social

La violencia sólo puede ser disimulada por una mentira y la mentira sólo puede ser mantenida por la violencia.

Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008) Escritor ruso.

En mi adolescencia, mientras cursaba el primer año en el CCH Azcapotzalco, como todo joven en esos tiempos veía con romanticismo la revolución como símbolo de cambio. El socialismo era el camino, que veíamos muchos jóvenes y otros no tan jóvenes, como la salida a las grandes desigualdades sociales y económicas en nuestro amado México.

En esos tiempos, no ocultaba mi forma de pensar. Como ahora, que no tengo ninguna simpatía por la izquierda autoritaria y retrógrada, en aquel entonces gritaba en cualquier foro las fallas capitalistas. Una visión simplista de solucionar los problemas económicos.

Un día, mientras realizaba un juego de basketbol con un grupo de mis amigos de juventud, se acercó un sujeto como de unos 20 años y me dijo, dirigiéndose directamente a mí, que si podíamos hablar. Accedí, no sin antes terminar la “cascarita” con mis amigos El Póker, El Ruso, El Pelón y El Cuasi.

Camino a la puerta de la entrada, ese tipo me dijo: ¿quieres ganar 4 mil pesos mensuales? La respuesta de un casi expuberto, fue ¿a quién hay que liquidar?, a lo que interrumpió: ¡a nadie! Sólo tienes que escribir en una tarjeta blanca tamaño esquela, con letra de molde las actividades de mis compañeros del Comité de Lucha, los maestros identificables como de izquierda, así como de los porros.

La respuesta fue a botepronto. “Imposible. No soy un traidor de mis amigos”. El me comentó, con una pasmosa calma, de un experimentado policía político: “no es traición”. Todos los que están en el CL, están en la nómina. Fulano, es quien compra los esténciles para la maquila con la que se imprimían opiniones y panfletos; Merengano, trae las hojas y hasta aquel otro compra las tortas y aquella otra, los refrescos.

El detalle era que esa tarjeta se llevaría cada 2 semanas a la oficina de seguridad de Ferrocarriles Nacionales, cuando el director era Luis Gómez Z. Obviamente, me negué y preferí canalizar mi vida juvenil al cine y teatro experimental. Afortunadamente.

Era el sexenio de Luis Echeverría, un izquierdista que quería hacer polvo los proyectos de grandes pensadores que ocuparon el despacho que dejó a mediados de los 20s, José Vasconcelos, como el escritor Agustín Yáñez. Para calmar los ánimos de los estudiantes que estaban muy inquietos por la cercanía del Movimiento del 2 de Octubre de 1968, enviaba a espías policíacos, del Servicio Secreto y otros, para intimidad a los jóvenes.

Creó, Echeverría un clima de intimidación con porros pagados y usaba todo tipo de estructuras de gobierno.

Esto te lo platico, estimado lector, por los desmanes que hizo el llamado “Bloque Negro”, que toma el nombre de una táctica de intimidación en manifestaciones, donde los participantes llevan ropas negras y los rostros cubiertos, lo que fue desarrollado en la década de los 80s en Brokdorf, Alemania. Atacan tiendas de marcas internacionales como Stabucks, GAP, Old Navy. Ahora tiendas de conveniencia y bancos. Actualmente, sigue la misma tónica en México.

Desde los órganos de poder, son protegidos e incluso financiados para generar violencia y actos que son, hasta teatrales, para llamar la atención de los fotógrafos y promoverse en os medios de comunicación y en especial ahora en las redes sociales.

El pasado 2 de octubre, esos grupos hicieron destrozos espectaculares en la zona centro de la Ciudad de México. Nunca, antes habían llegado a tal violencia.

Los servicios de inteligencia del gobierno de Claudia Sheinbaum, así como de la Ciudad de México, seguramente tienen la identidad de los miembros de esos grupos, así como de sus financiadores.

Sin embargo, prefieren traicionar a su policía. No hay un solo detenido; no hay un solo responsable de los daños por más de 10 millones de pesos; no hay un solo preso por las lesiones que sufrieron 94 policías.

En cambio, hay un sospechoso silencio que los acompañará por el resto de la historia de la izquierda mexicana.

PODEROSOS CABALLEROS

LARREA: El feudo de German Larrea, Grupo México, cayó 15.18% en el preciod e sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Analistas se apresuraron a justificar dicha ca´ída, por la oferta que hizo para comprar el 100% del capital de Banamex. Hablan de un castigo. El motivo es más de fondo. La compra de Banamex sacrificaría las utilidades de la empresa y castigaría a sus inversionistas. La deuda del grupo crecería hasta 18,750 millones de dólares. La deuda actual, se duplicaría. Esto si que es un golpe para los inversionistas de ese poderoso grupo, por lo que salieron a vender sus acciones. El miedo castiga. No se les olvide. Por el momento, la oferta de Fernando Chico Pardo, sigue firme por el 25% de Banamex.

ESTADO POR ESTADO

BOCA DEL RÍO: El TEPJF ratificó a María Josefina Gamboa, Maryjose, del PAN, como la candidata ganadora a la alcaldía de Boca del Río; desechó por segunda vez las quejas de Morena. El primer recurso de inconformidad ya había sido aceptado, sin embargo, su validación fue rechazada por el TEPJF. La candidata de Morena, Bertha Ahued Malpica, no pudo demostrar sus acusaciones de que Maryjose había rebasado los topes de campaña. Por cierto, sabemos que Bertha no estaba en el espíritu de la gobernadora Rocío Nahle.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG), COTEMAR: Por 13 años consecutivos, el Distintivo ESR, creado en 2001 por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE), se entregó a Cotemar, como uno de los reconocimientos más relevantes de la responsabilidad social de la empresa marítima que lidera Alejandro Villarreal. El premio reconoce a Grupo Cotemar no solo es vanguardia en el sector energético con responsabilidad social, sino que también inspira a otras empresas a actuar de forma ética y sostenible para el desarrollo de México y el bienestar de su gente.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir