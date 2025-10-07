Apoya a la fundación Toby (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de octubre. Hola humano, yo no sé leer ni escribir… pero sé lo que es tener hambre y miedo.
Hoy ya no duermo en la calle, pero necesito medicina, comida y cuidados todos los días.
¿Nos ayudas con $100, $200 o lo que puedas?
En Fundación Toby nos cuidan 24/7… pero sin ti no lo van a lograr.
Comparte, dona o comenta.
– BANCOMER
Cuenta: 0117412991
Clabe: 012180001174129915
– SANTANDER
Cuenta: 60577008001
Clabe: 014180605770080014
– Mercado pago
Clabe: 722969010583593935
Tarjeta: 5428785111220215
– Paypal
https://paypal.com/paypalme/fundaciontoby
Todo suma.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Nombre *
Correo electrónico *
Web
Δ
Deja un comentario