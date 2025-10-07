Apoya a la fundación Toby (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de octubre. Hola humano, yo no sé leer ni escribir… pero sé lo que es tener hambre y miedo.

Hoy ya no duermo en la calle, pero necesito medicina, comida y cuidados todos los días.

¿Nos ayudas con $100, $200 o lo que puedas?

En Fundación Toby nos cuidan 24/7… pero sin ti no lo van a lograr.

Comparte, dona o comenta.

– BANCOMER

Cuenta: 0117412991

Clabe: 012180001174129915

– SANTANDER

Cuenta: 60577008001

Clabe: 014180605770080014

– Mercado pago

Clabe: 722969010583593935

Tarjeta: 5428785111220215

– Paypal

https://paypal.com/paypalme/fundaciontoby

Todo suma.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir