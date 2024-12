Brindan seguridad y recomendaciones a personas peregrinas que circulan al santuario de Juquila (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de diciembre. Con la finalidad de salvaguardar, brindar seguridad y prevenir incidentes a las personas en su peregrinar al santuario de la Virgen de Juquila, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) implementó el Programa Especial Ruta de la Fe Juquila 2024.

Del 5 al 8 de diciembre, personal del área de Respuesta Inmediata de la dependencia, debidamente identificada, trabaja en diferentes puntos de la Ruta de la Fe -que abarca las regiones de Valles Centrales, Sierra Sur y Costa- para brindar información preventiva, así como algunas recomendaciones para el cuidado de las y los visitantes durante su tránsito a pie o en vehículo por la Carretera 131 que conduce a ese lugar.

La CEPCyGR emite las siguientes recomendaciones:

Para automovilistas:

• Encender intermitentes de los vehículos

• Reducir la velocidad

• Si se rebasa, hacerlo en tramos amplios, con buena visibilidad y líneas discontinuas

• Si se conduce un vehículo pesado, orillarse y ceder el paso

• No rebasar irresponsablemente

Para las y los peregrinos, así como caravanas:

• No tirar basura en la carretera, ni en caminos cosecheros

• Evitar ir al baño a cielo abierto, esto contamina el medio ambiente

• No dejar fogatas encendidas o mal apagadas

• Obedecer las recomendaciones que brindan las autoridades correspondientes

En estas acciones también participan elementos de la Policía Vial Estatal, Guardia Nacional (GN) División Caminos, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), representantes de las Delegaciones de Paz, Secretaría de Turismo (Sectur), Ángeles Verdes, así como Policía y Protección Civil de los municipios de Santa Catarina Juquila, San Francisco Sola y Ejutla de Crespo.

