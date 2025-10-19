Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de “La Barredora” (12:00 h)

Oaxaca de Juárez,19 de octubre. “Para saber si un gobernante es verdaderamente un estadista o un simple patán con mando, basta ver la calidad del grupo político que lo rodea”, dijo Humberto Mayans en un hotel del Centro Histórico de Tabasco el 5 de enero de 2001; citando a Carlos Madrazo, inició su discurso de renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ese año, tras la anulación del triunfo de Manuel Andrade como gobernador en Tabasco, la política tabasqueña —así como el PRI nacional con el triunfo de Vicente Fox— se desmoronó y esa fue la oportunidad que aprovechó Adán Augusto López Hernández para posicionarse como posible gobernador interino.

La división interna del PRI y los lazos que sostenía con el PRD —desde la infancia con Andrés Manuel López Obrador, y el hecho de que su hermana Rosalinda ya fuera diputada federal por el Sol Azteca—, además del prestigio que ostentaba su familia en Tabasco, le dieron las credenciales para catapultarse a ser gobernador por un año.

Cuñado de Adán Augusto López, con amplia trayectoria en el PRI y sus gobiernos; con AMLO fue nombrado consejero de Pemex. Foto: Especial

Son esos lazos y es esa época en la que Adán Augusto López construye su amplia capacidad de operación política en Tabasco y teje lo que 20 años después será su edén.

Manuel Andrade acababa de ser nombrado dirigente del PRI estatal y le respondió a Mayans —cuñado de Adán Augusto López—: “No se puede ser priista de día y perredista de noche. No estamos corriendo a nadie, pero Tabasco necesita definiciones políticas”.

Una semana después, el entonces secretario general del partido tricolor en Tabasco, Adán Augusto López, tomó la misma definición: “Poniendo mi voluntad al servicio de Tabasco, privilegiando los acuerdos políticos y en aras de la unidad de todos los tabasqueños, reconozco al gobernador Enrique Priego como el que en estos momentos tiene ante sí la responsabilidad histórica de conducir los destinos del estado.

En el gobierno de Adán Augusto López fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; a su salida quedó un cercano. Foto: Especial En el gobierno de Adán Augusto López fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; a su salida quedó un cercano. Foto: Especial

“En consecuencia, declino mis aspiraciones a encabezar el gobierno interino de Tabasco”, leyó frente a los medios Adán Augusto.

“Si Adán Augusto López hubiera sido gobernador interino en 2001, definitivamente no hubiera sido gobernador constitucional en 2019. ¿Qué hubiera sido mejor? No lo sé, pero, sin duda, las cosas para Tabasco serían inmensamente diferentes”, asegura Juan José Rodríguez Prats a EL UNIVERSAL en un restaurante de Galerías Tabasco, el 1 de octubre de 2025.

La noche que definió todo

Rodríguez Prats regresa la cinta 25 años y recuerda que Roberto Madrazo le llamó por teléfono: “Tenemos que definir al gobernador interino y quiero que estés en la terna”. El entonces senador del PAN le respondió: “¡Espera, te veo en la Quinta!”. Después de comentarlo entre varios, la terna del gobernador Roberto Madrazo quedó así: Enrique Priego Oropeza, Adán Augusto López Hernández y Jorge Abdó Francis. Rodríguez Prats le llamó a Enrique Priego y le comentó: “Madrazo se ha decantado por Adán y le propondrá que sea él el interino”.

“Qué bueno, hermano. Vengo llegando de aprobar el presupuesto y, honestamente, sólo quiero echarme a la hamaca”, se sinceró Priego.

Se convirtió en el “padrino” político de varios jóvenes tabasqueños que se afiliaron al PRI antes de que él pasara a las filas del PAN, último partido en el que militó. Foto: Especial Se convirtió en el “padrino” político de varios jóvenes tabasqueños que se afiliaron al PRI antes de que él pasara a las filas del PAN, último partido en el que militó. Foto: Especial

Al mismo tiempo, Adán Augusto López llamó a los dirigentes del PRD para informarles: “Madrazo acepta que la busque; sólo necesito el apoyo de ustedes para llegar al consenso, y a cambio tendrán las secretarías de Gobierno y de Finanzas”.

“¿Y ante qué Legislatura vas a tomar protesta? Es ilegal lo de Madrazo, lo legal es que tomes protesta el 1 de enero ante la 57 Legislatura”, le dijo su padre Payambé López Falconi cuando regresó de la Quinta Grijalva. Entonces, Adán Augusto supo que necesitaba la venia del PRD como segunda fuerza política en el Congreso de Tabasco para garantizarse el interinato.

“Pero no fue así”, escribió Jesusa Cervantes en su crónica publicada en EL UNIVERSAL el miércoles 3 de enero.

Roberto Madrazo dio un manotazo y Enrique Priego pegó un salto para salir de la hamaca, se bañó y se cambió para tomar protesta como gobernador interino de Tabasco en los últimos minutos del domingo 31 de diciembre de 2000.

Jaime Lastra y Adán Augusto López se conocieron en el gobierno de Manuel Gurría y comenzaron una amplia colaboración política. Foto: Especial Jaime Lastra y Adán Augusto López se conocieron en el gobierno de Manuel Gurría y comenzaron una amplia colaboración política. Foto: Especial

Juan José Rodríguez Prats llegó a las 02:30 de la mañana del 1 de enero al Congreso. “Estoy verdaderamente anonadado de lo que está sucediendo. Acabo de hablar con Madrazo y le dije que esto no puede ser, no tiene facultades la 56 Legislatura para designar un gobernador interino”, mencionó mientras se acercaba al pleno.

La ruptura que enalteció a Adán

“A mí ya me veían feo en el PRI por lo que le dije en tribuna a Herminio Blanco”, sonríe Lorena Beaurregard al recordar aquel 28 de septiembre de 2000.

Enciende un cigarro, sentada en su cocina reconoce ante EL UNIVERSAL haber sido parte de los priistas disidentes que dejó dentro del partido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, no por órdenes de él, sino porque en ellos germinaron sus ideales.

Nunca dejó su militancia en el PRI y ello la alejó del grupo político formado alrededor de Adán Augusto López. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL Nunca dejó su militancia en el PRI y ello la alejó del grupo político formado alrededor de Adán Augusto López. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“Señor secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco, ¡bienvenido a esta aterciopelada comparecencia!”, espetó Beaurregard ante la sorpresa de todos los priistas en San Lázaro. “Bajé de tribuna en medio de las ovaciones del PAN y del PRD”, recuerda en 2025.

Con ella es con quien Adán Augusto López habló por más de una hora en la sede del PRI en Tabasco. Afuera de la oficina lo esperaban Alejandro Torres y Roberto Barboza, reportero enviado y corresponsal de EL UNIVERSAL. En la entrevista, el entonces secretario general del tricolor admitió que no dimitir a su aspiración de ser gobernador interino “podría generarle un daño grave a su partido, puede dividirlo”.

Cuatro días antes, el 1 de enero, los priistas Lorena Beaurregard, Arturo Núñez y Humberto Mayans dieron una conferencia de prensa y exhortaron al partido al diálogo. Apoyaron que fuera Adán Augusto López el gobernador interino y no Enrique Priego, “una imposición de los madracistas”, dijeron.

Jaime Lastra (izq.), exfiscal de Tabasco, y Carlos Manuel Merino (der.), gobernador sustituto de Adán Augusto López, en el sexenio pasado. Foto: Especial

El mismo día se instaló la 57 Legislatura en medio del caos. El punto más álgido de la disputa entre priistas y perredistas llegó cuando el diputado Javier May Rodríguez —hoy gobernador de Tabasco— tomó la tribuna y prácticamente comenzó a dirigir la sesión, le preguntó al secretario si había quorum para votar a López Hernández como gobernador interino.

“Hay que formar nuevos cuadros”

“Eso es lo que aprendí en el PRI”, dice Juan José Rodríguez Prats. Por eso, en los años 80 le llamó a Guadalupe Cano de Ocampo, destacada jurista tabasqueña, para preguntarle si en el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco había conocido a jóvenes abogados que destacaran por su perfil para adentrarse en la política.

“El hijo de Payambé, el que acaba de llegar de Francia, dicen que es sereno, amable y buen abogado”, le respondió. Por eso Rodríguez Prats lo buscó.

Para 1992, cuando estaba a punto de dejar la Secretaría de Gobierno en Tabasco, se entrevistó con Enrique Priego, uno de sus primeros “ahijados” políticos y a quien el gobernador Manuel Gurría puso al frente de la secretaría.

“Yo le sugerí que reactivara las dos subsecretarías que yo suprimí. Me preguntó a quién le proponía para esos cargos y no lo dudé: Adán Augusto López y a Jaime Humberto Lastra. Yo tenía una relación estrecha y de amistad con Jaime, lo conocí en la delegación Venustiano Carranza, con Humberto Mayans, él tenía experiencia en la Policía Judicial y nos ayudó con el tema de seguridad”.

Unos días después, dice en 2025 Juan José Rodríguez Prats, “cuando estoy a punto de salir de la Secretaría de Gobierno, llega Jaime y me lleva a Hernán Bermúdez y me dice que lo quiere designar como su segundo en la Dirección de Seguridad Pública. Yo le digo ‘tú nombra y pide resultados, a mí no me consultes’. Ahí conozco a Bermúdez”, recuerda.

“Así fue como lo conocimos todos [a Bermúdez], en el gobierno de Gurría. Siempre fue un tipo educado, amable. Se decía que era pillo, pero para el tema de la seguridad, ellos decían: ‘para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo’”, subraya Lorena Beaurregard.

El primer círculo

En 2019, cuando Adán Augusto López asumió como gobernador constitucional de Tabasco, dos nombres de esa historia resaltan en el tablero de su gobierno: Enrique Priego, quien se integra como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, y Jaime Lastra, fiscal general del estado.

“Tabasco venía de una situación de violencia muy difícil con Arturo Núñez, yo creo que tanto Jorge Aguirre como Ángel Mario Balcázar eran buenos perfiles, pero no podían controlar la situación y los superó, sinceramente. Es ahí donde Lastra le recomienda a Adán colocar a Bermúdez”, recuerda Lorena Beaurregard.

Así, para el 11 de diciembre de 2019, gobernando Morena el Poder Ejecutivo y el Legislativo en Tabasco, Adán Augusto López Hernández también controlaba el Poder Judicial, la fiscalía estatal y tenía como jefe de la policía a alguien conocido al menos 20 años atrás, Hernán Bermúdez Requena.

Fue en el gobierno de Manuel Gurría cuando, al concluir, Adán Augusto López recibió la notaría 27 de Tabasco y Jaime Lastra, la 30.

El primero se dedicó a su trabajo como notario “muy exitoso”, confirma Beurregard. “Hacía muchos negocios, todos lo sabíamos”, dice. El otro se dedicó a seguir en cargos de seguridad y gobierno. Y, desde entonces, siempre lo jalaba a todos lados, sostiene Lorena Beaurregard.

—¿Quién jalaba a quién?

—Pues Lastra a Hernán Bermúdez, él era su protector.

Durante los años que Adán Augusto López Hernández no participó activamente en el servicio público, sus relaciones políticas no se congelaron; por el contrario, florecieron en el ramo empresarial y se hicieron una.

Para diciembre de 2019, Adán Augusto controlaba los tres Poderes, la fiscalía estatal y tenía como jefe de la policía a un conocido de años, Hernán Bermúdez Requena. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La casa de Hernán Bermúdez, que en 2023 fue atacada a balazos presuntamente por miembros del crimen organizado. Foto: Alejandra Canchola / EL UNIVERSAL Inofmación y fotos de: El Universal

