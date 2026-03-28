Se registra enjambre sísmico en Santiago Pinotepa Nacional y alrededores; sin daños reportados (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa a la población que se ha registrado un enjambre sísmico en Santiago Pinotepa Nacional y sus alrededores, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas lesionadas.

De acuerdo con el monitoreo, la actividad sísmica inició la noche del viernes, a partir de las 22:00 horas, acumulando hasta el momento seis movimientos telúricos en la zona.

Como parte de esto, el evento de mayor intensidad fue un sismo de magnitud 5.2, localizado a 79 kilómetros al suroeste de Santiago Pinotepa Nacional, a las 06:57 horas de este sábado, el cual fue ligeramente perceptible en algunas áreas cercanas; sin embargo, no generó afectaciones.

Las autoridades se mantienen en vigilancia permanente y en coordinación con las instancias correspondientes para dar seguimiento a la evolución de este fenómeno.

Se exhorta a la población mantener la calma, atender únicamente la información oficial, así como revisar sus planes familiares de protección civil.

La CEPCyGR continuará informando de manera oportuna ante cualquier cambio relevante.

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