Avanza renovación de Comités Vecinales en Oaxaca de Juárez (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Dirección de Barrios y Colonias, adscrita a la Secretaría de Gobierno y Territorio, continúa con la renovación de Comités Vecinales y Comisiones Auxiliares en colonias de las agencias municipales de San Martín Mexicapan y Santa Rosa Panzacola.

Este proceso representa un paso firme hacia el fortalecimiento de la participación ciudadana desde el territorio, promoviendo la inclusión social, la igualdad de género y la colaboración activa entre vecinas, vecinos y autoridades municipales.

Las jornadas electorales, realizadas los días 3, 4 y 5 de octubre, se desarrollaron en un ambiente pacífico y participativo, reflejando el interés de la ciudadanía en contribuir al bienestar y desarrollo de sus comunidades.

Los nuevos Comités Vecinales de las colonias Miguel Hidalgo, Lomas de los Pinos, Sector 3, Lomas de San Jacinto Sector 4, Azucenas, Moctezuma, Unión, La Postal, José María Díaz Ordaz, Francisco I. Madero, El Arenal, Ampliación 7 Regiones parte alta y Pozas Arcas tendrán un papel clave en la atención de necesidades locales, la gestión de proyectos comunitarios y el fortalecimiento del trabajo conjunto con el municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, encabezado por Raymundo Chagoya Villanueva, reafirma su compromiso con la democracia participativa, la organización social y el desarrollo sostenible, construyendo una ciudad más justa, solidaria y unida para todas y todos.

