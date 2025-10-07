Desalojan a estudiantes de Ciudad Universitaria, trabajadores exigen al rector transparencia en la asignación de plazas (16:45 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. Estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, fueron desalojados este día por la toma de las instalaciones por parte de un grupo de trabajadores adheridos al Steuabjo.

Los inconformes acusaron que esta mañana fueron agredidos y amenazados por presuntos porros al servicio del rector Cristián Carreño López para que retiraran el plantón que mantienen afuera del edificio A de rectoría.

Dijeron que por la mañana un grupo de choque encabezado por un personaje por demás conocido en la Universidad a que si no se retiraban los iban a echar por la fuerza.

En su demanda exigen transparencia en el otorgamiento de bases a los trabajadores que se la hayan ganado mediante el trabajo en la institución y no como pago de favores o amiguismo.

Detallaron que son alrededor de 300 a 400 plazas que fueron otorgadas de forma irregular por la presente administración que encabeza el actual rector, mismas que sirvieron para ganar las elecciones pasadas de la dirigencia del sindicato, donde no hubo un padrón confiable de trabajadores con derecho a votar.

Ante ello, mencionaron que van a presentar una denuncia ante la Fiscalía del Estado, y que ahora las cosas cambiaban en su exigencia, “ahora las cosas cambian, la exigencia principal ahora cambia, ahora exigimos la detención de la persona que nos vino a amenazar”.

“Posiblemente mañana salgamos a bloquear las calles para exigir cumplir la ley y que ahora queda en manos del rector, pero ahora cambia las exigencias principales hasta que no lo metan a la cárcel, no nos vamos a retirar del lugar”, expresaron.

Para ello, convocaron a todos los trabajadores a cerrar las instalaciones de la máxima casa de estudios hasta lograr atención a sus demandas.

