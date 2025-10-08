Cae un ‘Chapito’ y aseguran una camioneta ‘hechiza’ del Ejército en Sinaloa (18:00 h

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. Fuerzas Federales detuvieron a Filiberto “N”, integrante de “Los Chapitos” en posesión de armamento y una camioneta “hechiza” del Ejército, en Sinaloa.

Este martes, en su reporte diario de las acciones del Gabinete de Seguridad, la SSPC informó que la detención tuvo lugar en Culiacán, y corrió a cargo de elementos de la Marina, Ejército, la propia Secretaría de Seguridad, así como de la Guardia Nacional y la FGR.

Foto: SSPC | Autoridades federales detuvieron en Sinaloa a Filiberto “N”, integrante de “Los Chapitos” en posesión de armamento.

“Aseguraron 2 armas largas, mil 754 cartuchos útiles, 47 cargadores, 34 artefactos explosivos improvisados, 8 granadas tipo mortero, 1 paquete de marihuana, 1 paquete de cocaína, 2 radios, 4 vehículos con blindaje artesanal, 1 de ellos simulado con letras de una institución de seguridad, 6 chalecos tácticos con placas y equipo táctico”, detalló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Más detenciones en Sinaloa

Por otro lado, en el mismo municipio, pero en el poblado Las Isas, la Marina detuvo a una persona en posesión de un arma larga con lanzagranadas, 46 cartuchos útiles y 3 cargadores.

Mientras que en Escuinapa, efectivos de la Armada detuvo a una persona en posesión de 5 armas largas, 91 cargadores, municiones, 1 vehículo, 1 artefacto explosivo improvisado, 9 chalecos tácticos, así como equipo táctico. En San Ignacio de la Llave, el Ejército aseguró 56 cargadores y 10 mil 343 cartuchos.

24 Horas

