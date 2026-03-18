Continúa Congreso local aprobación de Leyes de Ingresos Municipales (17:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., a 18 de marzo . El Congreso del Estado aprobó, en Sesión Extraordinaria, un nuevo paquete de Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2026, correspondiente a 24 municipios de la entidad, dictaminados por la Comisión Permanente de Hacienda, bajo un análisis técnico y financiero.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar que los municipios cuenten con instrumentos normativos adecuados para la captación de recursos, en apego a lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos dictámenes fueron avalados conforme a los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad tributaria.

En este paquete se incluyen las Leyes de Ingresos de San Martín Tilcajete y San José del Progreso, del Distrito de Ocotlán; así como Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, del Distrito de Juquila; y San Pedro Jicayán, San Antonio Tepetlapa, Santiago Llano Grande, Santiago Pinotepa Nacional y Santiago Jamiltepec, del Distrito de Jamiltepec.

De igual forma, se aprobaron las correspondientes a San Juan Diuxi, del Distrito de Nochixtlán; San Carlos Yautepec, del Distrito de Yautepec; San Mateo del Mar, San Pedro Huamelula, San Pedro Comitancillo y Magdalena Tlacotepec, del Distrito de Tehuantepec; así como Santo Domingo Petapa, del Distrito de Juchitán.

Asimismo, forman parte de este paquete, las Leyes de Ingresos de San Francisco Telixtlahuaca, del Distrito de Etla; Santo Domingo Teojomulco, del Distrito de Sola de Vega; Santa Cruz Xitla, del Distrito de Miahuatlán; Santa María Alotepec, del Distrito Mixe; Ayotzintepec, del Distrito de Tuxtepec; San Andrés Solaga, del Distrito de Villa Alta; Fresnillo de Trujano, del Distrito de Huajuapan; y Santa María Tataltepec, del Distrito de Tlaxiaco.

También se dictaminó favorablemente la Ley de Ingresos de Santa Lucía del Camino, correspondiente al Distrito Centro, consolidando así acciones que contribuyen al fortalecimiento de las haciendas públicas municipales y a una gestión financiera ordenada, transparente y acorde a las necesidades de la ciudadanía.

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