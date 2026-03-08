Avalado por Cofepris, uso de malatión para combatir la mosca de la fruta (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de marzo. La Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader), informa que el uso de malatión en la campaña contra la mosca de la fruta está avalado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y es aplicado bajo criterios técnicos, normatividad federal vigente y estrictos protocolos de seguridad; con el objetivo de proteger la producción frutícola y el estatus fitosanitario de la entidad.

Ante información que ha circulado en redes sociales respecto al uso de este producto químico, la Sefader precisa que su aplicación se encuentra sustentada en la Norma Oficial Mexicana NOM-023-FITO-1995, que establece los lineamientos para la campaña contra moscas de la fruta.

Además, precisa que, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, (EPA, por sus siglas en inglés), ha concluido que, usado conforme a las especificaciones técnicas, no representa riesgos significativos para la población general.

La dependencia estatal puntualiza que en Oaxaca, el malatión se utiliza exclusivamente con un esquema dirigido, con aplicaciones puntuales durante las primeras horas del día para maximizar su eficacia.

Además, su aplicación se realiza por personal capacitado del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Oaxaca (CESVO) , con uso obligatorio de equipo de protección personal, supervisión técnica oficial y delimitación geográfica precisa, evitando en todo momento aplicaciones indiscriminadas.

El Gobierno del Estado también impulsa una transición progresiva hacia métodos biológicos y sostenibles, que incluyen la liberación de parasitoides, la implementación de la Técnica del Insecto Estéril (TIE) y el fortalecimiento del manejo integrado de plagas.

Por lo que reitera que la política pública en materia agroalimentaria se sustenta en evidencia científica, regulación vigente y responsabilidad ambiental, con el compromiso de proteger la producción del campo, la salud de la población y el equilibrio ecológico.

