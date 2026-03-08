Gobierno municipal fortalece diálogo institucional con la Arquidiócesis de Antequera – Oaxaca (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. Con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional y la colaboración en favor de la ciudad, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, sostuvo una reunión con el arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera – Oaxaca, Pedro Vásquez Villalobos.

En el encuentro también participaron la síndica primera municipal, Obtulia Salgado Delgado, y la regidora de Hacienda Municipal, Juana Matilde García Vásquez, quienes acompañaron este espacio de diálogo institucional.

Durante la reunión se intercambiaron puntos de vista sobre diversos temas de interés para la capital, destacando la importancia de mantener canales de comunicación y coordinación entre instituciones en beneficio de las vecinas y vecinos de Oaxaca de Juárez.

El Gobierno Municipal reiteró su disposición de continuar promoviendo el diálogo y la colaboración con distintos sectores de la sociedad para fortalecer el bienestar y el desarrollo de la capital.

