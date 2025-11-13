Maestros de la Sección 22 se movilizan en el Istmo como parte del paro de 48 horas (11:30 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 13 de noviembre. En el marco del paro de 48 horas convocado por la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), docentes de la Región del Istmo realizaron diversas movilizaciones de manera organizada y combativa, dando cumplimiento a los acuerdos emanados de los espacios de decisión colectiva del Magisterio Democrático Oaxaqueño.

Como parte de esta jornada de lucha, los sectores de Reforma de Pineda, Juchitán, Ixtepec, Matías Romero, Tehuantepec y Salina Cruz llevaron a cabo acciones políticas de presión y denuncia en sus respectivas zonas de influencia.

Entre ellas destacaron la toma de empresas transnacionales asentadas en la región y la toma de la caseta de cobro de Ixtepec, en rechazo a las políticas neoliberales que afirman continúan favoreciendo el saqueo y la explotación de los recursos naturales del pueblo oaxaqueño.

El magisterio istmeño refrendó su compromiso con la defensa de la educación pública y gratuita, exigiendo la abrogación total de la Reforma Educativa, por considerarla atentatoria contra los derechos laborales y profesionales del magisterio, así como su carácter privatizador.

De igual manera, demandaron la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al señalar que representa un retroceso en materia de seguridad social para los trabajadores del Estado.

Asimismo, las y los maestros exigieron la reinstalación inmediata de las mesas tripartitas entre la CNTE, el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, al considerar que son el único espacio legítimo para atender las demandas políticas, sociales y educativas del movimiento magisterial y popular.

Finalmente, el magisterio oaxaqueño reiteró su exigencia de atención inmediata al pliego petitorio estatal y nacional, así como el cumplimiento de los compromisos pactados con la base trabajadora, advirtiendo que continuarán con su jornada de lucha hasta lograr respuestas concretas a sus demandas históricas.

