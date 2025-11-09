Tras 31 años, detienen en Tijuana a exagente del Cisen vinculado al asesinato de Luis Donaldo Colosio (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre. Han pasado 31 años desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, Tijuana, y hasta este 2025, las autoridades mexicanas detuvieron a uno de los presuntos implicados en el homicidio del entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Se trata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), señalado como uno de los sospechosos de haber participado en el atentado contra Colosio.

De acuerdo con las investigaciones históricas, Mario Aburto Martínez fue identificado como autor material del crimen; sin embargo, en años posteriores surgieron versiones que apuntaban a la participación de otros cómplices, entre ellos Tranquilino Sánchez Venegas y el propio Sánchez Ortega.

Según información del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) –documento difundido en redes sociales por periodistas como Luis Cárdenas-, la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega se llevó a cabo la tarde del sábado 8 de noviembre de 2025 en la ciudad de Tijuana, Baja California.

El arresto ocurrió a las 04:37 p.m. en la colonia Los Reyes, sobre la avenida de Los Reyes, casi esquina con la calle Rey Baltazar, según los datos oficiales del registro.

El reporte describe al detenido como hombre de la tercera edad, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, con cabello entrecano, bigote, y que vestía camisa a cuadros, chamarra gris, pantalón negro y zapatos color café al momento del operativo.

¿Qué dicen las autoridades sobre esta detención?

La Policía Federal Ministerial fue la autoridad encargada de ejecutar la detención, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR), Delegación Tijuana, tiene actualmente la custodia del detenido, quien se encuentra “en traslado” y bajo disposición de un juez federal.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni proporcionado información adicional sobre los motivos de la captura ni sobre los posibles cargos que supuestamente enfrentaría Jorge Antonio Sánchez Ortega.

