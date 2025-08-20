Autoridad de Huajuapan dará disculpa pública por caso Salvador Olmos; un logro, asegura abogada (14:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 20 de agosto. La abogada del caso Salvador Olmos García, Elsa Pastor, calificó como un logró la disculpa pública que hará la autoridad municipal de Huajuapan de León a Erika Olmos García, hermana del activista, quien perdió la vida, el 26 de junio de 2016 en Huajuapan.

La disculpa se realizará durante una Sesión Extraordinaria de Cabildo, a efectuarse el 24 de agosto, a las 7:30 de la mañana, en el Hemiciclo a Juárez.

La jurista indicó que será el presidente municipal Luis de León Martínez Sánchez, en compañía de los demás regidores, quien tendría que dar la disculpa pública, por ser el alto mando del Ayuntamiento de Huajuapan.

Reveló que se abrieron varias líneas de investigación por el caso de Salvador Olmos García, de carácter penal.

“El municipio alude que parte de la reparación del daño de indemnización es esa, sin embargo, la comisión es más amplia, respecto a los derechos humanos que fueron violados por Salvador Olmos García. Está en disputa esa parte de la recomendación. En la sentencia ellos dicen que se les dio esa parte, de alguna manera de la reparación del daño, sin embargo, se queda corto”, recalcó.

Señaló a la autoridad municipal de compartir información errónea, de que a la familia estaba solicitando un millón de pesos, lo cual fue falso, además de que nunca fue ese monto, porque dependen a cuánto derecho, a las compensaciones, violación de derechos humanos y lo determine la ley penal.

Recordó que en su momento el conductor de la patrulla que atropelló al activista fue absuelto, de acuerdo a la investigación penal, por algunas presiones por parte de la Fiscalía y el Ayuntamiento de Huajuapan de León.

“Sin embargo, no ampliaron más la investigación a los otros policías que hicieron en un primero momento la detención, pero no solo a los policías, también al juez calificador, porque fue el punto clave, porque al ser la detención los llevaron a los separos, y es el juez calificador quien dijo que lo que hizo no era una falta administrativa, fue un probable delito”, compartió.

Dijo que después de nueve años de lo ocurrido, con la disculpa pública, el munícipe y regidores a nombre del ayuntamiento, asumirán una responsabilidad, de las muchas que quedan pendientes que derivaron el aparente asesinato del también radialista Salvador Olmos García.

