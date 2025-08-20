Detienen a 13 implicados por el asesinato de colaboradores de Clara Brugada (14:30 h)

La mandataria capitalina relató que de todos los detenidos, resaltan tres que estuvieron implicados directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento, quienes hace exactamente tres meses realizaron un atentado –altamente estudiado– contra los colaboradores de Clara Brugada.
“Agradezco de manera muy especial a la presidenta de México Claudia Sheinbaum, cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer este trabajo conjunto La colaboración entre los distintos órdenes de gobierno demuestra que avanzamos con más fuerza y eficacia en la lucha contra la impunidad”.
— Clara Brugada
Clara Brugada expuso que las detenciones representan los primeros avances de la investigación del asesinato de Ximena Guzman y José Muñoz, los cuales siguen en curso. Además, dio a conocer que hoy en punto de las 17:00 horas, la fiscal Bertha Alcalde luján junto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, darán conferencia de prensa sobre el tema.
“Les pido a todas las instituciones que han participado en este caso que continúen la investigación para el esclarecimiento total de los hechos hasta sus últimas consecuencias en memoria de Ximena y José y en respeto a sus familias”.
— Clara Brugada
La jefa de Gobierno agregó que “este Gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva. A la ciudadanía le reitero nuestro compromiso de seguir trabajando sin descanso a favor de la seguridad y la justicia de la Ciudad de México”.
