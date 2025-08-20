Detienen a 13 implicados por el asesinato de colaboradores de Clara Brugada (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. La jefa de Gobierno Clara Brugada informó que gracias a un operativo conjunto entre elementos de seguridad del Gobierno local y federal, se logró la detención de 13 personas implicadas en el asesinato de Ximena Guzman y José Muñoz, colaboradores de la mandataria capitalina que fueron asesinados en Calzada de Tlalpan.

La mandataria capitalina relató que de todos los detenidos, resaltan tres que estuvieron implicados directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento, quienes hace exactamente tres meses realizaron un atentado –altamente estudiado– contra los colaboradores de Clara Brugada.

“Agradezco de manera muy especial a la presidenta de México Claudia Sheinbaum, cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer este trabajo conjunto La colaboración entre los distintos órdenes de gobierno demuestra que avanzamos con más fuerza y eficacia en la lucha contra la impunidad”. — Clara Brugada

Clara Brugada expuso que las detenciones representan los primeros avances de la investigación del asesinato de Ximena Guzman y José Muñoz, los cuales siguen en curso. Además, dio a conocer que hoy en punto de las 17:00 horas, la fiscal Bertha Alcalde luján junto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, darán conferencia de prensa sobre el tema.

“Les pido a todas las instituciones que han participado en este caso que continúen la investigación para el esclarecimiento total de los hechos hasta sus últimas consecuencias en memoria de Ximena y José y en respeto a sus familias”. — Clara Brugada

La jefa de Gobierno agregó que “este Gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva. A la ciudadanía le reitero nuestro compromiso de seguir trabajando sin descanso a favor de la seguridad y la justicia de la Ciudad de México”.

Publimetro

