Steuabjo marchará para entregar emplazamiento a huelga 2026 (07:30 h)

2025/11/28  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (STEUABJO), convocó a sus bases a una movilización este día para entregar su emplazamiento a huelga 2026 al Centro de Conciliación Laboral del Gobierno del Estado de Oaxaca.

A través de un comunicado, la dirigencia sindical indicó que dicha Organización realizará una Asamblea General Extraordinaria hoy viernes 28 de noviembre del presente año, en punto de las 10:00 horas.

La cita será en la Plaza Bonn a un lado del Estadio de Béisbol Eduardo Vasconcelos, para salir en marcha y hacer entrega del emplazamiento a huelga 2026 al Centro de Conciliación Laboral del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Informó a sus bases que no se checará entrada en sus áreas de trabajo, se presentarán todos a la marcha y no se quedará ninguna guardia. A partir de las 10:00 horas se estarán entregando las fichas de asistencia.

