Aumentarán las temperaturas y disminuirán las lluvias en Oaxaca: Protección Civil (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se presentará durante este miércoles una recuperación en las temperaturas, de igual forma disminuirán las lluvias.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esto se debe a que la masa de aire que impulsa al frente frío número 13, entrará en proceso de modificación.

En tanto, los vientos pasarán a tener velocidades moderadas con ocasionales rachas fuertes de 70 a 80 kilómetros por hora, especialmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Las marcas térmicas mínimas durante la madrugada serán frías con énfasis en municipios ubicados por encima de los mil 800 metros de altura en la Mixteca y sierras de Juárez, Sur y Flores Magón, con probabilidad de heladas ligeras en picos, debido a que la temperatura a nivel de suelo puede ser mucho más baja que las normales, es decir, 2 metros de altura.

También, se tendrán áreas de niebla al a

manecer que se romperán conforme avance el día y aumente la radiación solar en zonas serranas.

Las temperaturas para este miércoles son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 8 y máxima de 26 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 31 y máxima de 18 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 14 y máxima de 27 grados.

• Costa, mínima de 21 y máxima de 32 grados.

• Mixteca, mínima de 7 y máxima de 25 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 9 y máxima de 28 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 5 y máxima de 20 grados.

• Sierra Sur, mínima de 7 y máxima de 23 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

