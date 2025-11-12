Un día como hoy… (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de noviembre.

Santoral: Agustina, Emiliano

Día del Cartero

Día Nacional del Libro

Día Mundial contra la Neumonía

1651 Nace en la hacienda de San Miguel Nepantla, hoy Estado de México, Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz: “La Decima Musa”.

1729 Nace el jesuita, historiador, humanista y matemático Francisco Javier Alegre. Políglota con conocimientos en antigüedad clásica, patología, teología y filosofía escolástica.

1742 Muere el físico y químico alemán Friedrich Hoffmann, precursor en descubrir la apendicitis.

1840 Nace el escultor francés Auguste Rodin, considerado el “Padre de la escultura moderna”.

1853 Se lanza la convocatoria para componer el Himno Nacional.

1889 Nace William Roy DeWitt Wallace, uno de los creadores y editores de las publicaciones Reader´s Digest.

1908 Se promulga la Ley de Educación Primaria, la cual destaca los aspectos fundamentales de la política y el pensamiento educativo de Justo Sierra.

1910 Nace el escritor, actor, director y productor de cine mexicano José Elías Moreno, en Unión de San Antonio, Jalisco.

1923 Nace el poeta, humanista, traductor, investigador, crítico de arte y dibujante Rubén Bonifaz Nuño.

1927 León Trotsky es expulsado del Partido Comunista de la Unión Soviética, dejando a Iósif Stalin con el control absoluto del país.

1929 Nace la actriz y princesa de Mónaco Grace Kelly.

1929 Nace el escritor alemán Michael Ende, hijo del pintor surrealista Edgar Ende y de quien sobresalen trabajos como “El tragasueños”, “Momo” y “La historia interminable”.

1945 El británico Alexander Fleming (Medicina) y la chilena Gabriela Mistral (Literatura), reciben el Premio Nobel.

1961 Nace Nadia Comaneci, gimnasta rumana. Fue la primera en lograr la puntuación perfecta en la Olimpiada de Montreal . Es considerada una de las más grandes gimnastas del siglo XX y entre las mejores gimnastas de todos los tiempos.

1962 Muere Roque González Garza, político mexicano y miembro de la División del Norte y Presidente de Mexico.

1974 México y Chile rompen relaciones diplomáticas, tras el sangriento derrocamiento del presidente Salvador Allende.

1980 La nave espacial estadounidense Voyager I hace su primera aproximación a Saturno y recoge las primeras imágenes de sus anillos.

2001 En Nueva York se reúnen por última vez los tres ex-Beatles sobrevivientes, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, a petición expresa de éste último, quien fallecería 17 días después, el 29 de noviembre.

2003 Muere el muy querido torero mexicano David Silveti.

2004 El fotógrafo mexicano Julio López Viera obtiene el primer lugar en el Festival Internacional de la Fotógrafa Latinoamericana por la instantánea “Última palabra”.

2014 Por primera vez aterriza una sonda espacial sobre un cometa (Philae, sobre el cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko).

2018 Muere Stan Lee, padre de superhéroes. Fue co creador de Spiderman-Man, Hulk, los Cuatro Fantásticos, Iron Man y de mas personajes.

2025 Hoy a las 19:20 hrs. Hora de México, se registrará una tormenta solar de categoría G4 y se espera que dure aproximadamente media hora.

