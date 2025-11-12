Persiste brote activo de sarampión en México: Organización Panamericana de Salud (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de noviembre. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) detalló en un informe este lunes 10 de noviembre de 2025 que persiste el brote activo de sarampión en México.

Dicho organismo detalló que en México es donde se registran más defunciones por sarampión con un total de 23, de las 28 que se han registrado en lo que va del 2025.

“Al 7 de noviembre de 2025, se han notificado 12 mil 593 casos confirmados de sarampión en 10 países, el 95 por ciento de los casos de la región se concentran en Canadá, México y Estados Unidos, lo que supone un aumento de 30 veces en comparación con 2024”, indicó.

“Además, se han registrado 28 defunciones: 23 en México, tres en Estados Unidos y dos en Canadá”, puntualizó.

“En Canadá, México, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Paraguay y Belice persisten brotes activos, la mayoría asociados a casos importados. La transmisión ha afectado principalmente a comunidades con baja cobertura de vacunación; el 89 por ciento de los casos corresponde a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido”, refirió.

La OPS anunció que las Américas perdió su estatus como región libre de transmisión endémica del sarampión.

La decisión se tomó tras la reunión de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC) de la OPS, realizada en Ciudad de México del 4 al 7 de noviembre de 2025, con el fin de evaluar la situación epidemiológica en la región.

La Comisión determinó que la transmisión endémica del sarampión se ha restablecido en Canadá, donde el virus ha circulado durante al menos 12 meses. Como resultado, las Américas, que fue la primera región del mundo en eliminar el sarampión en dos ocasiones, ha perdido nuevamente su estatus de libre de sarampión. Todos los demás países de la región siguen manteniendo su estatus.

“Esta pérdida representa un retroceso, pero también es reversible”, afirmó el doctor Jarbas Barbosa, Director de la OPS, durante una rueda de prensa.

“Mientras el sarampión no se elimine a nivel mundial, nuestra región seguirá enfrentando el riesgo de reintroducción y propagación del virus entre las poblaciones no vacunadas o con vacunación incompleta. Sin embargo, como ya lo demostramos anteriormente, con compromiso político, cooperación regional y una vacunación sostenida, la región puede interrumpir nuevamente la transmisión y recuperar este logro colectivo”, añadió.

Con información de López-Dóriga Digital

