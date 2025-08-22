Atiende Protección Civil Municipal retiro de árbol caído en el Centro Histórico (14:00 h)

2025/08/22  De Redacción ADN
0


 

Oaxaca de Juarez, 22 de agosto. El Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Coordinación de Protección Civil y la Policía Municipal, atendió esta tarde la caída de un árbol en la calle de Fiallo, en el Centro Histórico.

Estas acciones forman parte del Plan Lluvia 2025, con el cual se refuerzan los protocolos de seguridad y se da respuesta inmediata a situaciones de riesgo derivadas de las precipitaciones.

Con estas medidas, el Gobierno Municipal garantiza la seguridad de vecinas, vecinos y visitantes, reafirmando su compromiso con una ciudad protegida y ordenada.

Ciudad Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Ejecutan a masculino en la Octava Sección de Juchitán (13:30 h)

   Edwin Meneses Juchitán de Zaragoza, Oax. 22 de agosto. Un hombre fue ejecutado este medio día en la Octava...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: