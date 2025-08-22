Atiende Protección Civil Municipal retiro de árbol caído en el Centro Histórico (14:00 h)

Oaxaca de Juarez, 22 de agosto. El Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Coordinación de Protección Civil y la Policía Municipal, atendió esta tarde la caída de un árbol en la calle de Fiallo, en el Centro Histórico.

Estas acciones forman parte del Plan Lluvia 2025, con el cual se refuerzan los protocolos de seguridad y se da respuesta inmediata a situaciones de riesgo derivadas de las precipitaciones.

Con estas medidas, el Gobierno Municipal garantiza la seguridad de vecinas, vecinos y visitantes, reafirmando su compromiso con una ciudad protegida y ordenada.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir