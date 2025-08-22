Ejecutan a masculino en la Octava Sección de Juchitán (13:30 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 22 de agosto. Un hombre fue ejecutado este medio día en la Octava Sección, conocida como Cheguigo, en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

El hecho violento ocurrió sobre la avenida Ignacio López Rayón, cerca del vado de la zona, generando alarma entre los vecinos.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió varios impactos de arma de fuego, lo que le provocó la muerte de manera instantánea.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, el cuerpo no ha sido identificado de manera oficial; sin embargo, de forma preliminar trascendió que podría tratarse de un vecino de la población de La Blanca, perteneciente a este mismo municipio.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen.

