Vinculan a proceso y prisión preventiva a cuatro personas por narcomenudeo en la Villa de Etla (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de agosto. Derivado del trabajo ministerial que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se obtuvo auto de vinculación a proceso y prisión preventiva contra cuatro personas del sexo masculino por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión para fines de suministro, en hechos cometidos en la región de los Valles Centrales.

La detención de A.H.R., D.R.R., J.F.C.A., y E.R.C., se realizó cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscritos a la Vicefiscalía General de Control Regional, realizaban actos de disuasión y vigilancia en inmediaciones del municipio de la Villa de Etla.

En el lugar, los efectivos se percataron de la presencia de cuatro personas, quienes mostraban una actitud sospechosa, motivo por el que se solicitó una inspección.

Al realizar una revisión, detectaron que poseían diversas bolsas empaquetadas que contenían dosis de drogas conocidas como mariguana y cristal, además de una báscula gramera y teléfonos celulares por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.

En audiencia, luego de evaluar las pruebas presentadas por la FGEO, el Juez de la causa determinó vincular a proceso a las cuatro personas, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión para fines de suministro, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva y otorgar el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General garantiza investigaciones exhaustivas para esclarecer delitos, aplicando todo el rigor de la Ley a quien o quienes resulten responsables.

