Sigue la participación EN VIVO del mexicano Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de febrero.

Carrillo Suazo cae a la tercera posición tras la participación del polaco Vladimir Samoilov (222.25 puntos).

Tras la participación del japones Kao Miura, quien obtuvo 246.88 (76.77 en programa corto y 170.11 en programa libre), el mexicano pasa a la segunda posición.

En cuanto al total de puntos (219.06): los jueces le dieron al mexicano una puntuación de 75.56 en el programa corto y 143.50 en el programa libre.

De acuerdo al desglose del puntaje obtenido, el mexicano obtuvo 71.56 en elementos técnicos, mientras que en los componentes tuvo 71.94. Además, Donovan Carrillo no tuvo deducciones.

Los jueces le dan un total de 219.06 puntos, por lo que Donovan se mantiene, por el momento, en el primer lugar de la competencia.

Entre aplausos y ovaciones del público presente en la final de patinaje artístico, el joven mexicano, de 26 años de edad, termina su rutina. Esta a la espera de su puntaje.

Con ‘My Way’ de Elvis Presley, el patinador mexicano da comienzo a su rutina.

Viene la participación de Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico; lleva un atuendo negro.

Comienza la Gran Final de patinaje artístico sobre hielo. El patinador mexicano saldrá en la segunda posición.

Con un ¡Vamos México!, Donovan Carrillo sale a la pista de hielo durante su presentación y calentamiento. El mexicano va vestido con una chamarra rosa.

Este viernes 13 de febrero, el mexicano Donovan Carrillo participará en la final de patinaje artístico sobre hielo, en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Sigue aquí la participación del patinador mexicano.