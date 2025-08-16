Abre Salomón Jara Farmacia Bienestar en Santiago Juxtlahuaca que dará atención médica gratuita a más de 10 mil personas (11:30 h)

Santiago Juxtlahuaca, Oax. 16 de agosto. El Gobernador Salomón Jara Cruz inauguró la sede de Farmacias Bienestar en Santiago Juxtlahuaca, que beneficiará con servicios médicos gratuitos, también, a habitantes de otros cinco municipios de esta zona de la región Mixteca.

“Cuando un derecho tutelado por la Constitución se convierte en un programa de salud de amplios alcances, le estamos dando sentido al gobierno emanado de la sociedad, pero sobre todo a la filosofía humanista que marca la pauta de la Primavera Oaxaqueña”, enfatizó.

Jara Cruz afirmó que la apertura y entrega de este espacio representa un gran logro, ya que termina con el privilegio que significó, por muchos años, la atención a la salud de la población.

Esta farmacia brindará servicios de consultas médicas, servicios dentales, estudios de laboratorio, acceso mensual a tres medicamentos del cuadro básico y dos pares de lentes graduados de hasta cuatro dioptrías.

Más de 10 mil personas que habitan en Juxtlahuaca, Tecomaxtlahuaca, San Martín Peras, Coicoyán de las Flores, San Miguel Tlacotepec y Santos Reyes Tepejillo; tendrán acceso a estos beneficios, sin ningún costo.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (Sebienti), Vilma Martínez Cortés señaló que la ubicación de esta farmacia es clave en la Mixteca, lo que acerca servicios de alta calidad otorgados por personal certificado, evitando costos extras en traslados para las familias.

“Este es un paso más para la construcción de un Oaxaca más justo, solidario y humano. Esta Farmacia es para ustedes, para que la cuiden, utilicen y defiendan como un derecho que hemos conquistado juntas y juntos”, expresó.

Tras la entrega simbólica de cinco tarjetas de Farmacias Bienestar, el presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Arsenio Mejía García y la beneficiaria Avelina Agustín Chávez agradecieron al Mandatario estatal por cuidar de las comunidades, poniendo en el centro de su política social las necesidades de todas las familias oaxaqueñas.

