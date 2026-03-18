Ataque armado en Juchitán deja una mujer muerta y tres más lesionadas, entre ellas, una menor de edad (09:00 h)

Juchitán de Zaragoza, Oax. 18 de marzo. Continúa la violencia en la región del Istmo de Tehuantepec, esta mañana en este municipio un ataque armado alcanzó a cuatro mujeres dejando un saldo de una mujer muerta y tres más lesionadas, entre ellas una menor de edad.

Según las primeras versiones los hechos se dieron alrededor de las ocho de la mañana cuando sujetos desconocidos ingresaron a un domicilio del callejón Gómez Farías, entre la Octava y Novena Sección atacando con armas de grueso calibre a las mujeres.

En el acto una mujer falleció en el lugar a consecuencia de las heridas de bala que recibió, en tanto las otras tres mujeres, dos adultas y una menor de edad fueron trasladadas a un hospital para su atención médica.

Hasta el momento se ignora la identidad de la fallecida, quien fue resguardada dentro de la vivienda, en tanto, personal de la Vicefiscalía regional realiza las diligencias pertinentes para integrar una carpeta de investigaciones por el delito de homicidio.

Ayer en este municipio la violencia dejó tres muertos en hechos distintos, alcanzó hoy a un grupo de mujeres, una de ellas, una niña de 3 años de edad.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

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