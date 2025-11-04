Acusa Bomberos insensibilidad de Capufe al no permitir llegar al accidente en Barranca Larga-Ventanilla sin cubrir peaje (13:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 4 de noviembre. Ante la falta de coordinación que existe con Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes negaron el paso a la ambulancia de del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca en la caseta de la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla quienes acudieron al llamado de emergencia por el accidente ocurrido en el kilómetro 71.

El director estatal de la dependencia de auxilio Jorge Arturo Rivas Fernández del Río, manifestó su indignación ya que los responsables de la caseta de peaje de esa autopista no permitieron el paso de la unidad sin que se pagara la cuota de peaje correspondiente cuando ellos sólo acudían a brindar apoyo a la emergencia suscitada anoche en donde 6 personas, entre ellas, tres menores de edad resultaron lesionados.

“no se trata de acusar a nadie, sino que hay falta de coordinación todavía con algunas dependencias, nosotros solamente nos dedicamos a brindar el apoyo, sobre todo a las emergencias, el día de ayer se suscitó un accidente en el kilómetro 71 donde hubo varios lesionados”, expresó molesto Rivas Fernández.

Manifestó que acudieron al lugar a petición de los mismos paramédicos de Capufe de la carretera Barranca Larga-Ventanilla quienes solicitaron el apoyo para hacer el traslado de los pacientes ya que ellos solamente cuentan con una ambulancia.

Indicó que al arribar la ambulancia del Cuerpo de Bomberos a la caseta les pidieron un oficio de comisión para poder pasar a la emergencia, “yo creo que la falta de concientización y la coordinación que existe obviamente nos genera nosotros cierta molestia, pues los minutos que se pierden en atender esta burocracia, nos genera también que se pierda este tiempo importante sobre todo cuando se trata de de una emergencia donde hay lesionado y sobre todo que se estaba reportando que había niños en este accidente”.

Dijo que al no lograr pasar la ambulancia a la emergencia sin cubrir la cuota del peaje, decidieron retornar a la ciudad capital, “se apoyó de todos modos con las ambulancias que ya traían a los lesionados para poder hacer el traslado de los pacientes pero ya posterior a la a caseta”.

Ante esta situación que pone en riesgo la vida de las personas que sufren lesiones en los percances en esa importante vía, pidió a las autoridades sobre todo a Capufe de Barranca Larga-Ventanilla que tome un poquito de conciencia, “o que nos diga también si es necesario, ya hemos girado algunos oficios o si es necesario mandar algún otro tipo de documentación, que nos lo hagan saber para cubrir lo que ellos necesiten para que nosotros estemos libres o exentos de pagar el cuotas”.

El funcionario estatal apuntó que cuando ellos salen a un servicio no van de paseo, van a atender una emergencia a brindar el apoyo y hacer su trabajo que es el de salvar vidas.

Indicó que el Bombero siempre está dispuesto a brindar el apoyo a la ciudadanía a pesar de todos los obstáculos que se presenten y en este caso buscarán la manera de poder llegar a las autoridades de esta autopista para que les permitan el acceso, “es solamente tener un poquito más de coordinación”, finalizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir