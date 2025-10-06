Atacan a balazos a ex candidata del PT a la alcaldía de Yanga en Veracruz (17:37 h)

2025/10/06  De Redacción ADN
Veracruz, 6 de octubre. La tarde de este lunes, Jessica Flor Luna Aguilera, ex candidata del PT a la alcaldía de Yanga, fue atacada a balazos presuntamente cuando iba a recoger a su hija a la escuela primaria Benito Juárez, en Potrero Nuevo, Atoyac.

Según los reportes, hombres armados le cerraron el paso y dispararon sin decir palabra. Gravemente herida, perdió el control del vehículo y se estrelló contra la barda del plantel, causando pánico entre alumnos y maestros. Su niña se quedó esperándola en la escuela.

Vecinos alertaron a las autoridades y al sitio llegaron policías y paramédicos, pero la víctima ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada y la Fiscalía inició las investigaciones para esclarecer el crimen.

