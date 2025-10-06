EU sanciona a 12 empresas mexicanas y 8 personas ligadas con Los Chapitos (17:45 h)

2025/10/06  De Redacción ADN
0


Estados Unidos, 6 de octubre. EU sanciona a 12 empresas mexicanas y 8 personas ligadas con Los Chapitos; presuntamente suministraban precursores químicos

Cabe señalar que todos los bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos quedarás bloqueadas y deben reportarse a la OFAC.

También advirtieron que las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas.

