EU sanciona a 12 empresas mexicanas y 8 personas ligadas con Los Chapitos (17:45 h)

Estados Unidos, 6 de octubre. EU sanciona a 12 empresas mexicanas y 8 personas ligadas con Los Chapitos; presuntamente suministraban precursores químicos
Cabe señalar que todos los bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos quedarás bloqueadas y deben reportarse a la OFAC.
También advirtieron que las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas.
Deja un comentario