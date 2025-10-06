Fiscalía en tu Comunidad fortalece estrategia de prevención del delito para restaurar confianza ciudadana: Rodríguez Alamilla (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de octubre. Durante la jornada de “Fiscalía en tu comunidad llega a tu Colonia” que se realizó en San Jacinto Amilpas, el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla destacó que esta iniciativa busca aplicar políticas públicas más efectivas, centradas en acercar los servicios de la Fiscalía de Oaxaca a la comunidad para fortalecer las capacidades de las autoridades municipales en materia de atención, así como de prevención del delito.

En la jornada participaron el presidente municipal de San Jacinto Amilpas, Fidel Alejandro Díaz Díaz; la subsecretaria de Tequio e Inclusión para el Bienestar, Fernanda Schmidt Ruiz; el titular de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), Alejandro Tejada; y el coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones Jaciel Vásquez Castro, además de la Directora General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Oaxaca, Lii Yio Pérez Zárate.

El Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla subrayó que “Fiscalía en tu comunidad” forma parte de una política pública integral que busca acercar la justicia a la ciudadanía, promover la confianza en las instituciones y fortalecer el tejido social mediante la colaboración entre autoridades y sociedad civil.

Asimismo, reiteró que la cooperación interinstitucional ha permitido crear mecanismos eficaces de prevención, atención y procuración de justicia, lo que contribuye a la construcción de comunidades más seguras y a la consolidación de una cultura de paz en Oaxaca.

