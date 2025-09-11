Publicado enVida+ Fallece el actor Eduardo Serrano a los 82 años tras padecer cáncer (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. La televisión venezolana está de luto, por la muerte del actor Eduardo Serrano, víctima del cáncer a los 82 años de edad.

Sucedió la madrugada de este jueves 11 de septiembre, cuando se reportó la muerte del actor de 82 años, quien vivió sus últimas semanas padeciendo un cáncer agresivo, en un hospital de Miami.

La muerte la reportó su hija Magaly Serrano por medio de su cuenta de Instagram, en donde por medio de historias subió una imagen del actor, con las palabras:

“Hoy, Septiembre 11 2025 a las 5:30am nos dijo ‘Hasta luego’ el rey de Miguel, Leo, Víctor Andrés, Mirta y Mio…Mi vida, DIOS TE RECIBE CON LOS BRAZOS ABIERTOS. Descansa papito de mi vida!!! Que orgullo haber venido de ti! Te amo”

De la misma manera, publicó una un video de compilaciones de su padre, en donde expresa el dolor que siente tras su perdida y como no es un adiós, sino un hasta luego.

“Este no es un adiós amor de mi vida…Este es un “nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo mas bello que tiene la hija, mi amor”

Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida: Fuiste el mejor hijo y hermano: Obediente, entregado, amoroso, respetuoso. El favorito de Tata y Toto y de tus hermanos: Oma y Miguel”.

La familia de Eduardo Serrano reveló que el actor enfrenta cáncer de pulmón de células pequeñas con metástasis en el cerebro, además de un tumor en la vejiga. Para cubrir los elevados costos del tratamiento en Estados Unidos, iniciaron una campaña de recaudación.

El anuncio despertó una ola de solidaridad: colegas, amigos y seguidores expresaron su apoyo con mensajes y donaciones.