Rutas BinniBus: una nueva era de movilidad en la capital: Ray Chagoya (11:10 h)

2025/09/20  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 20 de septiembr. Con el liderazgo del gobernador Salomón Jara Cruz, arrancó operaciones nueva ruta del BinniBus, el nuevo sistema de transporte moderno, seguro e incluyente que conecta Viguera con Xoxocotlán.

El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, acompañó el recorrido inaugural y constató el inicio de una ruta que por años fue una aspiración pendiente y que hoy se convierte en una realidad para miles de familias de la capital y la zona metropolitana, gracias al esfuerzo institucional del Gobierno del Estado.

La ruta troncal cuenta con 25 nuevas unidades equipadas con aire acondicionado, videocámaras, GPS y rampas de accesibilidad. En total, recorrerá 31 kilómetros diarios con 63 paradas estratégicas, beneficiando a más de 66 mil personas al día.

Durante los meses de septiembre y octubre, el servicio será gratuito, lo que permitirá a la ciudadanía familiarizarse con esta nueva opción de movilidad sustentable y eficiente.

“Con el BinniBus avanzamos hacia una capital más justa y con mejores servicios. Es un paso firme hacia la transformación de la movilidad”, destacó el presidente municipal.

Con el BinniBus, hoy vecinas y vecinos de la capital y de municipios conurbados cuentan con un transporte ágil, digno y accesible para todas y todos.

