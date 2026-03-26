Argentina declara al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue declarado este jueves 26 de marzo como organización terrorista por el Gobierno de Argentina, lo que se suma a las medidas tomadas por Estados Unidos y Canadá en 2024.

La Oficina del Presidente anunció que la declaratoria se realizó en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República de Argentina “en materia de terrorismo y financiamiento”, así como en cumplimiento de la normativa nacional vigente.

Esta designación también se llevó a cabo debido a la presencia del cártel en más de 60 países, entre ellos Argentina, con lo que se busca atacar a la organización criminal que era liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

“El Gobierno Nacional dispuso la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPET), dependiente del Ministerio de Justicia”, se detalló en un comunicado.

Dicha medida se realiza luego de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó a cabo el 7 de marzo pasado la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, a la que 12 países latinoamericanos fueron invitados con el objetivo de establecer una ofensiva contra las organizaciones criminales.

En la lista de países invitados no se consideró a México ni Colombia, dos de las naciones implicadas en la presencia de cárteles que trafican drogas desde sus territorios.

Cuáles son las implicaciones de la designación al CJNG

El Gobierno de Argentina informó que la decisión de designar al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista “se fundamente en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas”.

Con la inscripción del CJNG en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), se habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la estructura del cártel.

Además, se busca proteger al sistema financiero de Argentina para que no se utilice con fines ilícitos. Esto en una acción similar a la que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha llevado a cabo en contra de narcotraficantes mexicanos.

El Mencho, CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en una zona de cabañas. (Anayeli Tapia/Infobae)

Cabe señalar que el Gobierno de Argentina también afirmó que esta medida “refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con aquellos países que ya han designado al Cártel Jalisco como organización terrorista”.

La medida se suma a la designación de Hamás, el Cártel de los Soles, la Hermandad Musulmana y la Fuerza Quds Iraní como organizaciones terroristas por parte de Argentina.

Esta es la primera medida que un país latinoamericano toma en contra de un cártel mexicano al designarlo como organización terrorista, lo cual solo había sucedido con EEUU y Canadá.

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