Guadalupe Chavira fue una de las senadoras que agredieron a Grecia Quiroz (16:00 h)

2026/03/26  De Redacción ADN
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Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. La milpantense @GpeChaviraMX fue una de las “senadoras” morenistas que agredieron a la presidenta municipal de Uruapan, @GreciaMich2027 en su visita al Senado de la República. En sus perfil de sus redes sociales asegura que es madre, ciudadana y que trabajará por y para las mujeres.

El grito de ¡Morón! ¡Morón!, no es de apoyo a una mujer que sigue en duelo porque le mataron a su esposo y padre de sus hijos.

Y Morón, que también es senador de morena, satisfecho del abrazo que le dan las mujeres del régimen.

vía  @luzelenachavez8

 

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