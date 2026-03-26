Inauguran en el Congreso local el Certamen de Oratoria “Licenciado Benito Juárez García 2026” (15:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., a 26 de marzo. El Congreso del Estado de Oaxaca inauguró la etapa estatal de la edición XXIV del Certamen Estatal y Nacional de Oratoria “Licenciado Benito Juárez García 2026”, en la que participan 203 niñas, niños y jóvenes provenientes de las ocho regiones de la entidad, con el propósito de impulsar la expresión, el pensamiento crítico y la participación de la niñes y juventudes en ejercicios que fortalezcan su formación integral.

Durante el acto inaugural de este encuentro, organizado por la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXVI Legislatura, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, destacó la importancia de la palabra como base para el entendimiento colectivo y el intercambio de ideas, al tiempo que subrayó que estos espacios contribuyen al desarrollo de habilidades comunicativas y al fortalecimiento de valores cívicos.

Enfatizó que este certamen, inspirado en el legado del “Benemérito de las Américas”, permite a las y los participantes consolidar su capacidad de argumentación, y asumir con responsabilidad su participación en la vida pública.

Por su parte, la legisladora que preside el órgano legislativo coordinador del evento, diputada María Francisca Antonio Santiago, resaltó el carácter formativo de esta actividad, la cual se ha consolidado como un espacio de convivencia, donde las y los participantes expresan sus ideas con libertad y respeto.

Señaló que la práctica de la oratoria fortalece competencias mediante el dominio del lenguaje, la retórica y diversas técnicas de comunicación, posicionando al Congreso local como un referente en la promoción de esta disciplina a nivel nacional.

A su vez, la senadora Laura Estrada Mauro, reconoció el esfuerzo de quienes participan y el acompañamiento de sus familias, al tiempo que los exhortó a continuar preparándose y desarrollando sus habilidades. Indicó que más allá de los resultados, este tipo de encuentros privilegia el aprendizaje y la experiencia adquirida, elementos fundamentales para su crecimiento personal y académico.

El evento contó con la participación de la escolta y Banda de Guerra de la Escuela Secundaria Técnica No. 100, de San Antonio de la Cal, así como de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

También, asistieron diputadas y diputados de la LXVI Legislatura Local, entre otras personalidades.

En la edición 2026, compiten 50 participantes en la Categoría A (8 a 11 años), 82 en la Categoría B (12 a 15 años), 41 en la Categoría C (16 a 18 años) y 30 en la Categoría D (19 a 29 años). Las y los seleccionados avanzarán a la etapa nacional, que se llevará a cabo el 27 de marzo, con la participación de 21 concursantes de distintas entidades del país.

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