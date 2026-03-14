Marzo, mes de puentes, megapuente y vacaciones (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de marzo. El mes de marzo trae consigo varios días de descanso y fines de semana largos en México, tanto por disposiciones oficiales como por actividades del calendario escolar. Uno de los más esperados ocurre el próximo lunes, cuando millones de estudiantes y trabajadores podrán disfrutar de un puente debido a un día festivo establecido por la ley.

El lunes 16 de marzo será día de descanso obligatorio en todo el país, ya que se recorre la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, que históricamente se celebra el 21 de marzo. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, esta fecha se traslada al tercer lunes del mes para generar un fin de semana largo que permita actividades familiares, turísticas y económicas.

Por esta razón, el puente abarcará el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo para la mayoría de los trabajadores y estudiantes del país. En el caso de las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional, la suspensión de clases está confirmada por el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, para los alumnos de educación básica el descanso será aún más largo, ya que el viernes 13 de marzo tampoco habrá clases debido al registro de calificaciones por parte del personal docente.

Esta actividad administrativa se encuentra marcada en el calendario escolar, lo que genera un “megapuente” de cuatro días para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de marzo.

Además del puente por el natalicio de Benito Juárez, marzo todavía incluye otro día sin clases para estudiantes. El viernes 27 de marzo está programada la sesión del Consejo Técnico Escolar, jornada en la que los maestros realizan actividades de planeación y capacitación, por lo que los alumnos no acuden a las aulas. En la práctica, esto crea otro fin de semana largo al juntarse con el sábado 28 y domingo 29 de marzo.

A finales del mes también iniciará uno de los periodos vacacionales más importantes del calendario escolar: las vacaciones de Semana Santa. Según la SEP, el descanso para estudiantes comenzará el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el viernes 10 de abril, con regreso a clases programado para el lunes 13 de abril.

De esta manera, marzo se convierte en uno de los meses con más descansos dentro del calendario escolar en México, combinando puentes oficiales, jornadas administrativas y el inicio del periodo vacacional de primavera.

Para muchas familias, estas fechas representan una oportunidad para viajar, realizar actividades recreativas o simplemente disfrutar de más tiempo en casa.

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