Senado recibe terna histórica: ¿Quiénes son las tres mujeres que buscan dirigir la FGR? (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó este miércoles que la presidenta Claudia Sheinbaum remitió oficialmente la terna de candidatas para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR). Los nombres propuestos son Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorques Beltrán.

Castillo detalló en un mensaje público: “Nos han hecho llegar, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, el oficio mediante el cual nos remite las tres candidatas a ocupar la Fiscalía General de la República”.

Oficio de la Consejería Jurídica: terna integrada y enviada desde el 2 de diciembre

El primer documento corresponde a un oficio fechado el 2 de diciembre de 2025, emitido por la Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

En él se confirma que, con la firma de la Presidenta de la República, se somete a consideración del Senado la terna integrada por:

Ernestina Godoy Ramos

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorques Beltrán

El envío se realiza “en cumplimiento del artículo 102, apartado A, fracción II, de la Constitución”, y es remitido a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. El oficio está firmado por José Antonio Móntero Solano, en suplencia de la persona titular de la Consejería Adjunta.

SEGOB confirma la recepción y entrega formal al Senado

El segundo documento —fechado 3 de diciembre de 2025— corresponde a la Secretaría de Gobernación, que formalmente envió la terna al Senado para iniciar el procedimiento legislativo.

Dirigido a la senadora Laura Itzel Castillo, el oficio precisa que, con fundamento en los artículos 89 constitucional y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum somete la terna a la consideración de la Cámara Alta.

La titular de SEGOB, Rosa Icela Rodríguez, firma el documento y anexa el oficio previo de la Consejería Jurídica, cerrando así el proceso administrativo para que el Senado inicie las comparecencias y posterior votación.

