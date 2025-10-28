Ante Harfuch limoneros de Michoacán denuncian aumento de extorsiones (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezó una reunión con productores de limón de Michoacán, ante las extorsiones y cobro de piso de los que son víctimas.

La cita se dio en el marco del Gabinete de Seguridad federal, con lo que también participó el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla.

Asimismo, asistió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, con el General Secretario Ricardo Trevilla titular de @Defensamx1 nos reunimos con productores de limón, el gobernador @ARBedolla y otras autoridades locales, en Apatzingán, Michoacán, para escuchar sus inquietudes y fortalecer…

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2025

Durante la reunión, limoneros de Apatzingán expusieron sus inquietudes en materia de seguridad.

El secretario Omar García Harfuch adelantó que se reforzarán las operaciones conjuntas con la Fiscalía y Secretaría de Seguridad de Michoacán.

Igualmente, se reforzarán las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y detener a quienes amenacen la paz de Michoacán.

También se abordó el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. El secretario Omar García Harfuch aseguró que el hecho “no quedará impune”.

Limoneros de Michoacán denuncian aumento de extorsiones

En septiembre pasado, el grupo criminal Los Viagras notificó a empresarios limoneros de Michoacán el aumento de la cuota de extorsión.

La cuota pasó de 2 pesos (uno de producción y otro de comercialización) a 4 pesos por kilo.

Dicha extorsión se cobra a limoneros de algunas zonas de Apatzingán y Buenavista, donde existe la presencia de grupos aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Michoacán Nueva Generación.

A inicios de octubre, la SSPC informó la detención de Jhon Mario N., alias ‘Llanero‘, relacionado con el cobro de extorsiones a limoneros en Michoacán.

Se le identificó como encargado de reclutar y entrenar a integrantes de un grupo delictivo, así como de elaborar artefactos explosivos artesanales.

Días después fue detenido Rigoberto N., alias ‘Plátano‘, presunto responsable del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán.

